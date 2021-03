Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 6 marzo 2021: 23.641 nuovi contagi e 307 morti. Crescono le terapie intensive

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 6 marzo 2021. Sono 23.641 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 3.046.762. Ieri i contagi sono stati 24.036. Sono invece 307 le vittime in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 99.578. Il tasso di positività è del 6,3%.

Sono 2.571 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, 46 in più rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 214 (ieri erano 222). Nei reparti ordinari ci sono invece 20.701 persone, in aumento di 327 unità rispetto a ieri.

Tra le regioni he più preoccupano per il boom dei contagi ci sono l'Emilia-Romagna e la Lombardia

Ancora record contagi e ricoveri in crescita in Emilia Romagna: dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in regione si sono registrati 276.601 casi di positività, 3.232 in più rispetto a ieri (1.369 gli asintomatici) su un totale di 36.607 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 8,8% (età media 42 anni). I casi attivi sono 52.442 (+2.134 rispetto a ieri), a fronte di 25 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 49.414 (+2.034), il 95% del totale dei casi attivi.I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 275 (+9 rispetto a ieri), 2.753 quelli negli altri reparti Covid (+91). I decessi, da inizio pandemia, hanno toccato quota 10.746.

Ieri il nostro Paese ha superato i 3 milioni di casi totali dall'inizio della pandemia, arrivando a sfiorare le 100mila vittime. Oltre 200 ricoverati in più. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 24.036 su 378.463 tamponi (giovedì 4 marzo erano stati 22.865 su 339.635 tamponi). 297 i morti di oggi (ieri erano stati 339). Con 13.682 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 456.470, 10.031 in più rispetto a giovedì quando c'era stato un incremento di 9.018 unità.

