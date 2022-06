Investita da una moto l'ultimo giorno di scuola: gravissima una ragazza di 19 anni

Dramma a Codogno proprio nell'ultimo giorno di scuola. Un grave incidente è avvenuto oggi fuori dal liceo 'G. Novello' del paese in provincia di Lodi diventato tristemente famoso per la prima ondata di Covid nel febbraio e marzo 2020: una ragazza di 19 anni è stata investita da una moto, guidata da un ragazzo di 17 anni. La giovane nell'impatto ha subito un grave trauma cranico.

La giovane è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia, come comunica in una nota l'Azienda regionale emergenza urgenza. Fuori dalla scuola, in viale Papa Giovanni XXIII, sono intervenuti Polizia locale, carabinieri e 118, con elisoccorso, automedica e ambulanza. Il 17enne alla guida della moto è stato valutato sul posto dai soccorritori, ma non trasportato in ospedale.

