Ciclista stacca l'orecchio a morsi all'automobilista per una mancata precedenza

Un ciclista di Rho (Milano) è stato arrestato dai carabinieri a Caronno Pertusella (Varese) per lesioni aggravate in quanto, per lite dopo una mancata precedenza, ha aggredito e strappato a morsi un orecchio a un automobilista. Sul posto sono intervenuti i militari di Saronno (Varese). L'aggressore ha 56 anni. Il ferito è un 52enne che, a quanto si è appreso, aveva il padiglione auricolare quasi del tutto staccato, è stato ricoverato in ospedale a Saronno con una prognosi di circa u mese.

