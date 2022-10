Morta Chicchi, la gatta dei record (31 anni) uccisa da un cane senza guinzaglio

Morta Chicchi, la gatta dei record e tutti la conoscevano: aveva 31 anni. Viveva tra gli Appennini a Monzuno, nell'alto Bolognese. Morte assurda dopo una vita lunghissima: uccisa da un cane, sotto i morsi di uno spinone che - secondo la padrona di Chicchi - girava senza guinzaglio.

«Non si può morire così»

«Non si può morire a 31 anni in bocca ad un cane per colpa di un padrone che lo aveva a spasso slegato. Fai buon viaggio dolce Chicchi, amore mio e compagna da una vita» ha scritto la proprietaria sui social. L'anziana gattina è morta quando si trovava a spasso per il bosco che si trova vicino a casa.