Chiara Danieli, ​la campionessa di karate muore a 21 anni per una malattia misteriosa: era ricoverta da 6 mesi

Chiara Danieli, medaglia d'oro agli europei di karate, è morta per una malattia misteriosa. L'atleta, appena 21 anni, era ricoverata da circa sei mesi all'ospedale Civile di Brescia, in seguito ad una crisi acuta avuta in casa, che ha reso necessario un periodo di sedazione in ospedale e di una lunga osservazione. Chiara studiava all'Università di Verona.

Le medaglie

Danieli, originaria di Gavardo, nel bresciano, con la nazionale juniores aveva raggiunto traguardi importanti a livello internazionale: nel 2016 il bronzo a squadre ai Mondiali juniores e tre anni dopo l'oro europeo sempre a squadre insieme alle compagne Giorgia Longhena e Valentina Podavini, scrive BresciaOggi.

La malattia

Sei mesi di un male oscuro, il ricovero d'urgenza, le cure in ospedale che hanno portato ad un miglioramento delle sue condizioni cliniche, seguito da un repentino peggioramento culminato con il decesso venerdì scorso.