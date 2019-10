Grosso cervo si barrica dentro un negozio nella zona vip di Cortina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Panico aper undi qualche quintale che, girovagando per la città, è rimasto, nell'area dello shopping vip. Per precauzione la zona di Largo delle Poste è stata interdetta alla circolazione. Il cervo era stato avvistato prima che entrasse nel negozio di fronte alla cooperativa, era spaurito. E non si tratta neppure del primo avvistamento di ungulati nel cetro di Cortina, appena qualche mese fa erano stati segnalati in cimitero ( VIDEO ) . Sul posto ora i carabinieri e la polizia provinciale che sta tentando di allontanare l'animale.