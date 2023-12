Morto schiacciato dal suo trattore a Cerignola: i parenti non l'avevano visto tornare a casa

CERIGNOLA - Un agricoltore di 65 anni è morto schiacciato dal trattore che stava guidando nelle campagne in contrada Forcone Grillo a Cerignola, nel Foggiano, in un terreno di sua proprietà. L'incidente è avvenuto ieri sera. L'uomo era di Stornarella.

A quanto si apprende, per cause da accertare il trattore si sarebbe ribaltato. A chiamare i soccorsi è stato un parente dell'uomo che, non vedendolo rientrare a casa, è andato in campagna a cercarlo. I carabinieri indagano per stabilire la dinamica dell'incidente.