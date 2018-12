Cancro fulminante: il market assume la moglie del cassiere scomparso

di Mauro De Lazzari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non poteva esserci periodo migliore del Natale per questo genere di notizia. La buona nuova sotto l'albero a Favaro è che la moglie di Gianluca Zambelli, il trentasettenne morto lo scorso settembre a causa di un cancro fulminante, è stata assunta dalla direzione dell'ipermercato Aliper in sostituzione del marito. La notizia dell'assunzione si è sparsa velocemente a Favaro, dove la signora Laura vive con i suoi due bambini, un maschietto e una bambina di 3 e 5 anni, ed è stata accolta con tanta...