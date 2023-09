Caffè tra i più costosi al mondo estratto dagli escrementi del fagiano: venduto in Brasile a più di 210 euro al chilo

Chi l'avrebbe mai detto che uno dei caffè più costosi al mondo potesse provenire da degli escrementi. In Brasile i chicchi estratti dagli escrementi dello jacu, un tipo di fagiano che vive nella foresta pluviale, vengono utilizzati per produrre uno dei caffè piu costosi al mondo.

Appassionato di «ciliegie» di caffe, cioe le bacche, lo jacu e un fine gourmet: «Sceglie i frutti migliori e piu maturi», spiega Agnael Costa, 23 anni, addetto a raccogliere i preziosi escrementi tra i tronchi d’albero.

Nella fattoria di Camocim, immersa in una bucolica regione collinare nel comune di Domingos Martins, nello stato sud-orientale di Espirito Santo, il caffe cresce in mezzo a una foresta rigogliosa. «Senza questo modello di agroforestazione sostenibile, sarebbe impossibile produrre il caffe Jacu», spiega il proprietario dell’azienda, Henrique Sloper, seguace dell’agricoltura biodinamica.

Il prodotto viene venduto a 1.118 reais (circa 210 euro) al kg in Brasile, e ancora di più se esportato all’estero, dove viene distribuito, tra gli altri, dai grandi magazzini britannici Harrods. Ma lo jacu, uccello selvatico dal piumaggio nero e dalla gola scarlatta, non e sempre stato il benvenuto nella fattoria di Camocim. All’inizio era visto come un parassita vorace che minacciava i raccolti. Fu quando Henrique Sloper si imbatte in una fiera commerciale nel caffe Kopi Luwak, prodotto in Indonesia con gli escrementi dello zibetto, un piccolo mammifero a meta tra la donnola e il gatto selvatico, che ebbe l’idea di fare dello jacu un «alleato» anziche un nemico.

E mentre la reputazione del Kopi Luwak - anch’esso venduto a prezzo maggiorato - e stata offuscata dalle notizie di maltrattamenti subiti dagli zibetti in cattivita, il fagiano brasiliano e libero. «E totalmente nel suo habitat naturale», la Mata Atlantica, dice il supervisore della produzione dell’azienda, Rogerio Lemke. «E' un’area protetta e non usiamo alcun prodotto chimico» nella piantagione di caffe, spiega. Gli escrementi di Jacu hanno l’aspetto di una barretta di cereali grossolana, con i grani beige che sporgono da una massa pastosa nerastra. Una volta raccolti, vengono essiccati in una serra.

I chicchi vengono poi meticolosamente selezionati e sgranati, prima di essere messi in una cella frigorifera. «Ci vuole molto lavoro, ed e per questo che e cosi costoso. E impossibile produrre caffè jacu a basso costo. E un prodotto raro e la produzione e incerta perche dipende dall’appetito dell’animale», spiega Henrique Sloper. «Il transito intestinale dello jacu e estremamente rapido, dura solo pochi secondi», spiega Ensei Neto, un importante specialista di caffe. E molto piu lento negli zibetti e negli elefanti, il cui sterco viene utilizzato anche per produrre questo tipo di caffe in Thailandia. E poiche i chicchi sono ben maturi, il risultato e «un caffe con note dolci e buona acidita».