Bus con 30 bambini esce di strada e si ribalta: 7 feriti

L'incidente è avvenuto mentre i bimbi stavano tornando a casa da scuola sull'autobus della linea Abbiategrasso - Motta Visconti, in provincia di Milano. I bambini coinvolti nell'incidente sarebbero tutti in buone condizioni, fa sapere l'Areu. L 'azienda regionale emergenza urgenza, ha dichiarato la maxiemergenza per il numero elevato di

coinvolti.



Sette persone tra adulti e

sono state portate in ospedale con lievi contusioni. Lo rende noto il 118. L'incidente è avvenuto attorno alle 15.30.

Milano, Besate. Bus esce di strada. Nessuno dei bambini coinvolti sarebbe ferito gravemente. (Foto Max Ilardi, Facebook) pic.twitter.com/UKyG916lo9 — MC79 (@Virus1979C) 17 ottobre 2019

Incon trentaa bordo è uscito di strada e si è ribaltato poco fa sulla strada statale 527 a, in provincia di. La notizia è stata diffusa dal sito del 118. Secondo le primissime informazioni, ci sarebbero dei, ma nessuno deisarebbe ferito gravemente. Sul posto sono accorse decine di mezzi di soccorso.