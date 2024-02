Addio a Bob Beckwith, il pompiere diventato simbolo dell'11 settembre. Aveva 91 anni ed era malato di tumore

È morto Bob Beckwith, il pompiere in pensione diventato simbolo e icona delle operazioni di soccorso dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre. Aveva 91 anni. Beckwith si è spento nella notte di domenica in un hospice dopo una lunga lotta contro il cancro. Un elmetto da pompiere e un respiratore intorno al collo, Bob è stato fotografato in cima a un camion dei pompieri distrutto nel World Trade Center mentre il presidente George W. Bush pronunciava un discorso. Bush ha abbracciato Beckwith mentre si rivolgeva agli stanchi soccorritori che cercavano ancora i corpi sotto le macerie. L'episodio, immortalato dall’Associated Press e altri organi di stampa, è diventatoun simbolo di resilienza. Il pompiere è apparso persino sulla copertina della rivista Time.

