Auto piomba su tre vetture ferme al semaforo e scappa. ​ Fermato il pirata: tre feriti, grave un 26nne

Un'auto contro altre tre vetture ferme al semaforo sulla statale 554, all'incrocio per l'ingresso di Monserrato, in provincia di Cagliari. Delle otto persone coinvolte nell'incidente, tre sono rimaste ferite. Una di queste, un ragazzo di 26 anni, è stato ricoverato in codice rosso.

Lo scontro risale alle prime ore del mattino. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 2 per estrarre gli occupanti delle auto coinvolte e per consegnarli alle cure del personale medico del 118. Sul posto, oltre al personale dei Vigili del Fuoco e alle ambulanze, anche due pattuglie dei carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

Il conducente della Audi A5 - riferisce la Nuova Sardegna - che ha causato l’incidente, un ventiquattrenne di Selargius, è fuggito subito dopo la carambola con le altre auto, ma è stato subito rintracciato e poi fermato dai carabinieri.