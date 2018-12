Denso fumo in cabina durante il volo: panico a bordo, atterraggio d'emergenza

di Alessia Strinati

Lasi riempie die tra tutti i passeggeri scoppia la paura. Almeno 136 persone sono state costrette a fuggire da un, uscendo dagli scivoli di emergenza dopo che l'intero abitacolo si è riempito di fumo. L’aereo era decollato da Jaipur, nel nord dell’India, ed era diretto a Calcutta nella parte orientale del Paese, ma è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza.Diversi video diffusi in rete dai passeggeri mostrano una fitta coltre di fumo invadere la cabina, il pozzetto e il gabinetto. Pare che il fumo abbia iniziato a diffondersi quando il velivolo era a circa 70 chilometri dalla sua destinazione. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, i piloti a bordo dell’A-320 Airbus, hanno segnalato il problema indicando che il personale di volo e i passeggeri erano in pericolo, così si è proceduto all'atterraggio di emergenza.Le immagini mostrano paura e preoccupazione tra i passeggeri, anche se alcuni si riprendono e ironizzano sulla situazione. Il personale di volo ha cercato di far rispettare l'ordine e sono riusciti a procedere secondo il regolamento per mettere in salvo tutti passeggeri.