Un asteroide minaccia la Terra: «Distruggerà tutto e non può essere distrutto»

Unsi sta avvicinando pericolosamente alla, ma non potrà essere distrutta in modo preventivo.potrebbe impattare contro il nostro pianeta nel 2135 con il rischio di distruggere il pianeta, ma sembra non si possa fare nulla per evitarlo.La massa, come riporta il Mirror , ha le dimensioni di un villaggio e alto come l'Empire State Building di New York. C'è una possibilità su 2.700 che potrebbe impattare contro la Terra il 21 settembre 2135 e spazzare via tutto con un impatto 23 volte più grande di un'esplosione di una bomba all'idrogeno. La tecnologia che abbiamo oggi non è abbastanza evoluta per poter distruggere una massa tanto grande.Per ora l'asteroide si trova a 50 milioni di miglia dal nostro pianeta e viene studiato in continuazione, ma rappresenta una seria minaccia. Tra le ipotesi per la distruzione c'è la bomba nucelare, ma per ora si tratta solo di idee.