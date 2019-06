Un asteroide potrebbe colpire la Terra entro la fine dell'anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli studi effettuati dall' Agenzia Spaziale Europea parlano di un asteroide grande circa 50 metri. E della sua destinazione: la Terra. La misura di questo corpo celeste è due volte superiore a quello esploso in Russia nel 2013. Negli ambienti si sta analizzando attentamente la questione. Il nome dell'asteroide èe ha una possibilità su 7.000 di colpire il nostro pianeta.C'è anche la data: il 9 settembre, di mattina. Secondo l'amministratore delegato della NASA,, gli asteroidi sono una minaccia per la Terra e i sistemi di sicurezza dovrebbero attuare delle protezioni in merito a possibili collisioni. Asteroid 2006 QV89, secondo i calcoli dell'ESA, passerà probabilmente a 6,8 milioni di chilomentri da noi. Ma c'è comunque una possibilità pari all'1% per un possibile impatto.