Angelo, morto a 23 anni falciato da un suv: autista indagato per omicidio stradale

di Simone Pierini

MILANOera fermo alla fermata del bus. Il conducente del veicolo, un ragazzo di 26 anni, èdalla Procura di Milano. Due giorni fa ha travolto col proprio suv tre pedoni che attendevano l'autobus sulla strada Vigevanese, a). Il giovane è morto ieri all'ospedale Niguarda a seguito dei terribili traumi alla testa riportati. Il conducente, un giocatore di basket di serie b, aveva spiegato ai carabinieri, subito dopo l'impatto, di aver avuto «un colpo di sonno».Secondo le indagini (del fascicolo si è occupato in prima battuta il pm Paolo Filippini e poi è passato alla collega Maura Ripamonti), attorno alle 15.30 di mercoledì il giovane ha perso il controllo della sua Hyundai mentre percorreva la Vigevanese sotto al ponte di via della Liberazione. La vettura procedeva a velocità sostenuta e ha invaso lo stretto marciapiede dove i tre ragazzi attendevano il mezzo.Non hanno fatto in tempo a spostarsi. Proprio a causa della velocità l'auto ha proseguito la corsa abbattendo un cartello di stop e un palo della luce prima di fermarsi contro alcune auto in sosta. Appena è uscito dall'abitacolo, il 26enne ha chiamato i soccorsi e ha detto ai militari di aver avuto un colpo di sonno. È risultato negativo ai test su alcol e droga.