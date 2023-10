Allarme bomba all'aeroporto di Olbia, evacuato lo scalo: all'interno solo le forze dell'ordine

Allarme bomba all'aeroporto di Olbia. Le attività sono state tutte sospese e le persone all'interno dello scalo Costa Smeralda in Sardegna sono state evacuate. «C’è una bomba in un aereo», sembra sia stato il contenuto della telefonata che ha fatto scattare i piani di evacuazione e la ricerca dell'ordigno. Tutti i passeggeri sono stati fatti uscire dall'aeroporto. Dalle prime informazioni pare che l’allarme bomba riguardi un aereo Aeroitalia arrivato da Milano Linate intorno alle 15:30 e sbarcato regolarmente, con nuova partenza per Linate programmata alle 19:00.