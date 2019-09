Allarme bomba in piazza ma le due valigie erano di una studentessa iraniana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Molta tensione ad Urbino, in piazza Rinascimento, per un allarme bomba che si rivelerà essere solo ed unicamente una trascuratezza da parte della proprietaria, una giovane cittadina iraniana universitaria in procinto di trasferimento da Bologna, che ha lasciato le sue due grosse valigie, incustodite, nei pressi della scalinata della chiesa San Domenico. Dopo una comunicazione ai vigili municipali da parte di un passante che notava i due sacconi abbandonati, la zona è stata immediatamente transennata e tenuta sotto stretta sorveglianza da tutte le forze dell’ordine, almeno una quindicina i militari, con divieto di accesso in attesa dell’arrivo degli artificieri. Oltre il personale di carabinieri, polizia e agenti municipali, in allerta anche i vigili del fuoco e le autoambulanze.Un ritrovamentro alquanto singolare con targhette esterne del volo internazionale “Iran Air”. Tutto, però, dopo circa 45 minuti di tensioni ed ansie, si è risolto in una bolla di sapone quando è tornata la proprietaria dei due bagagli. Si è giustificata dicendo «di averle lasciate in quell’angolo perché è andata in centro a comprare un carica cellulare». Servizio completo sul Corriere Adriatico in edicola.