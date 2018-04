Alfie Evans morto alle 2.30 I genitori su Fb: «Il nostro guerriero ha messo le ali»

Il video toccante della mamma dopo la sconfitta con la Corte d'Appello

Poche ore prima il disperato appello della zia: «Mandategli respiri»

Alfie, l'appello di papà Tom a Papa Francesco: «Venga a vedere come mio figlio è ostaggio dell'ospedale»

La vicenda del bimbo britannico di 23 mesi affetto da una patologia neurodegenerativa ancora non individuata con certezza, negli ultimi giorni era stata al centro di un caso diplomatico che ha visto coinvolti l'Italia e la Città del Vaticano da una parte e la magistratura del Regno Unito dall'altra.

stanotte alle 2.30. Ad annunciarlo sono stati gli stessi genitori sul gruppo Facebook a sostegno del bambino affetto da una malattia neurologica irreversibile Alfies Army Official . «Il nostro bambino ha messo le ali stasera alle 2:30 Abbiamo il cuore spezzato. Grazie a tutti per tutto il vostro supporto», ha scritto la mamma. Il bambino ècinque giorni dopo che i medici hanno staccato le macchine che lo tenevano in vita.«Il mio gladiatore si è arreso e si è guadagnato le ali. Abbiamo il cuore spezzato. Ti voglio bene figlio mio», scrive il padre, Thomas Evans sempre sul social network.