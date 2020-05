Aereo da turismo precipitato nel Tevere: il pilota lancia l'Sos, telefona a casa e si inabissa

Un aereo biposto si è inabissato nel Tevere all’altezza della Via Flaminia Nuova all’incrocio con via Vitorchiano. L’aereo era decollato dall’aeroporto dell’Urbe ed era scomparso dai radar. A bordo una sola persona, il pilota, che ha lanciato un sos alla torre di controllo dell'Urbe e poi ha fatto una telefonata alla famiglia spiegando di avere un problema al motore. Sono in corso ricerche frenetiche. Ultimo aggiornamento: 16:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA