Aereo Ethiopian Airlines precipita con 157 persone a bordo: era diretto a Nairobi

Accident Bulletin no. 1

Issued on march 10, 2019 at 11:00am

Ethiopian Airlines will release further information as soon as it is available. Updated information will also be on Ethiopian Airlines website at https://t.co/Je7pXoKxHh pic.twitter.com/07wKZHPVPl — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 10 marzo 2019

Undellaè precipitato stamattina trae la capitale del Kenya,. La compagnia aerea ha comunicato che a bordo del suo aereo schiantatosi poco dopo il decollo da Addis Abeba c'erano 149 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. Lo schianto è avvenuto alle 8.44 locali, 6 minuti dopo il decollo, a una cinquantina di chilometri a sud della capitale etiope. L'aereo era diretto a Nairobi. Le cause dell'incidente non sono state ancora rese note.«Al momento le operazioni di ricerca e di soccorso sono nel vivo e non abbiamo informazioni confermate di superstiti o di possibili cause dell'incidente». Lo si legge in un comunicato diffuso dall'Ethiopian Airlines che sta seguendo le fasi drammatiche seguite allo schianto. L'aereo è cauto vicino alla località di Bishoftu, a sud estdella capitale etiope appena 6 minuti dopo il decollo.«Membri dello staff dell'Ethiopian Airlines - si legge ancora nel comunicato - saranno inviati sul luogo dell'incidente efaranno il possibile per aiutare gli addetti all'emergenza».L'ufficio del primo ministro etiope ha espresso «a nome del governo e del popolo etiope» le «più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari» che si trovavano a bordo del volo di linea della Ethiopian Airlines.L'Ethiopian Airlines gode di una buona reputazione in termini di sicurezza, una delle migliori in Africa, sebbene nel 2010 - come ricorda la Bbc - un suo aereo precipitò nel Mar Mediterraneo dopo il decollo da Beirut, in Libano. Nell'incidente morirono 90 persone.