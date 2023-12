10&Lotto, Pesaro sfiora i 5milioni di euro: a Pantano centrato un 9 da 100mila euro. Sarebbe bastato un numero in più

PESARO - Un numero azzeccato in più e avrebbe portato a casa 5milioni di euro. La fortuna ha baciato le Marche nelle ultime estrazioni del 10eLotto, regalando la vincita più importante del concorso in questione. Un fortunato giocatore di Pesaro, probabilmente del quartiere Pantano, è riuscito a centrare un ‘9’ da 100mila euro con una giocata da 5 euro nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti, alla tabaccheria di via Vincenzo Rossi gestita da Mirco Ercoles.

Il podio delle fortuna a Treviso e Bergamo

Il podio è completato dalla vincita da 50mila euro realizzata a Cordignano, in provincia di Treviso, e dai 40.000 euro vinti a Lenna, in provincia di Bergamo.