100mila dollari a chi riesce a stare un anno senza smartphone e tablet

Riusciresti a fare a meno del tuo? Laè partita, e la. A lanciarla è, marchio di acqua della multinazionale Coca Cola. È possibile partecipare al concorso entro l'8 gennaio.Gli Smartphone sono sempre più parte integrante delle nostre vite, e la sfida di Vitaminwater è finalizzata a vedere se saremmo in grado di farne a meno, almeno per 365 giorni, e in cambio di 100mila dollari. Una volta partito il contest, lo staff di Vitaminwater vigilerà sul rispetto delle regole con continue verifiche.Per partecipare al concorso bisogna scrivere su Twitter o Instagram come si vorrebbe trascorrere l’anno senza lo smartphone. Gli hashtag per lanciare il post che descrivono l’anno sabbatico dia stinenza da smartphone sono. Una giuria sceglierà il migliore, basandosi su criteri di creatività, originalità e umorismo.Ai vincitori verrà consegnato un vecchio telefono, senza connessione internet, solo per chiamare e mandare messaggi e, per un anno, si potrà utilizzare solo questo. Se uno dei partecipanti dovesse decidere di lasciare la gara dopo sei mesi, avrà comunque diritto a 10mila dollari.