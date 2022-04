Addio Franco Tozzi, ex funzionario Asur appassionato di storia. L’ultimo saluto del Circolo dei Sambenettesi

SAN BENEDETTO - E’ morto Franco Tozzi, 82 anni, ex funzionario Asur e appassionato di storia sambenedettese, autore del famoso libro “Come sei cambiata”. Tozzi era nato a Offida, trasferendosi poi a San Benedetto dove aveva frequentato la ragioneria presso l’istituto dei frati, aveva poi lavorato nel privato, prima di entrare come amministrativo presso il Madonna del Soccorso.



Per anni è stato socio del Circolo dei Sambenedettesi, autore del libro fotografico “Come sei cambiata” e di vari dvd sulla storia di San Benedetto. Negli ultimi tempi, prima che lo colpisse la malattia, stava lavorando a un nuovo libro. A ricordarlo è il direttivo del circolo dei Sambenedettesi: «Apprendiamo con dolore della scomparsa di Franco Tozzi. Lo abbiamo conosciuto per decenni come una persona generosa, sinceramente appassionata alla storia della nostra città e alle sue tradizioni. Preoccupato che i caratteri identitari della comunità si corrompessero o andassero perduti sotto i colpi della postmodernità, si era prodigato affinché le vicende storiche riguardanti San Benedetto, soprattutto a partire dai primi dell’Ottocento, fossero rese note e tramandate alle giovani generazioni. Per realizzare il suo progetto, si era affidato al linguaggio iconografico, quello delle immagini e delle foto storiche, di cui era amante e tenace ricercatore presso archivi pubblici e collezionisti privati. Ha sviluppato il suo racconto per immagini attraverso una doppia edizione del libro fotografico “Come sei cambiata” e numerosi documentari a carattere tematico (molti dei quali ancora inediti), tra cui “Una vacanza indimenticabile a San Benedetto del Tronto”. Per la sua opera siamo profondamente grati». Il funerale oggi alle 15.30 nella chiesa di Sant’Antonio da Padova.

