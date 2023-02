SAN BENEDETTO - Sara Morganti nominata Amministratore delegato della Nexans Italia S.p.A: la sambenedettese, classe 1980, è una delle più giovani manager di aziende quotate in borsa e parte del 3% degli Ad donna in Italia. In un periodo di grande attenzione rispetto a temi quali la parità di genere e la conciliazione tra vita e lavoro, è grande la soddisfazione di Confindustria Ascoli Piceno per la nomina di Morganti, presidente della sezione Chimica-gomma-plastica, ad Amministratore delegato di Nexans Italia S.p.A.

Già direttrice dello stabilimento di Offida e unico direttore donna dei circa 100 stabilimenti del Gruppo Nexans, le sue capacità professionali erano al tempo state messe in risalto per essere stata la più giovane manager ad aver assunto quel ruolo fin dal 2011. «Un traguardo importante, inaspettato, un sogno nel cassetto che avevo da bambina e che mi auguravo si realizzasse un giorno ma non pensavo così presto» dice Morganti. A soli 42 anni, entra nei primati nazionali tra i più giovani amministratori delegati italiani di aziende quotate in borsa e parte del 3% degli Ad donna in Italia. Nata a San Benedetto ha trascorso la giovinezza tra sport e studio, campionessa ed allenatrice di pattinaggio in linea, si diploma all’Itcg Umberto I di Ascoli Piceno prima di partire per Bologna dove si è laureata in Ingegneria nel 2005. Ha lavorato in Pfizer, Prysmian, Guzzini, Fainplast. Nel 2008, entra in Nexans Italia, come responsabile a Offida. Trascorre le sue giornate in produzione, cercando di capire i processi, di dar vita ai prodotti, di migliorare lo stabilimento. Una soddisfazione che condivide con il suo compagno, Emiliano Pompei con il quale ha avuto due figli, Gioele e Giorgia, nata nel 2017. «Vorrei che il mio fosse un esempio per tanti giovani e ragazze - chiude Morganti -: l’umiltà, la tenacia, la grinta e la curiosità sono gli ingredienti per riuscire e crederci fino in fondo. Un insieme di passione, razionalità e coraggio per puntare sempre in alto. Dedico questo traguardo a mia madre».