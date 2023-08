SAN BENEDETTO - La mancata rendicontazione delle spese sostenute dal Comune per la manifestazione delle Frecce tricolori approda sul tavolo del prefetto. Nei giorni scorsi la consigliera del Gruppo misto Luciana Barlocci ha inviato una segnalazione al prefetto per denunciare come a oggi non siano disponibili i documenti per conoscere le spese dell’evento. Si torna a discutere delle Frecce tricolori.

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO Frecce Tricolori, in centomila con il naso all'insù a San Benedetto

Se ne era parlato nell’ultimo consiglio comunale ma ora si è arrivati a scomodare la Prefettura. Dopo due mesi dall’evento che ha portato l’Aeroclub in Riviera con lo spettacolo delle Frecce, ancora non sono state rese note le spese sostenute. O meglio a fronte della richiesta della capogruppo Barlocci, avanzato un mese fa, ancora nessuna risposta.

Le fatture

Ci sono fatture oggetto di valutazione? Non sembrerebbe un problema di tempo, quanto la difficoltà degli uffici a reperire tutte le fatture che hanno gravitato attorno a questa manifestazione, che ha fatto da apripista al cartellone estivo sambenedettese. «Lo scorso 29 giugno- ha scritto la consigliera Barlocci alla prefettura - ho effettuato tramite mail una richiesta di accesso agli atti in Comune riferita alla rendicontazione di una manifestazione svoltasi dal 2 al 4 giugno. Gli uffici hanno risposto che non erano in possesso dei documenti, ho sollecitato lo scorso 18 luglio e a oggi non ho ricevuto la benché minima risposta. Ritenendo che l’atteggiamento dell’amministrazione sia assolutamente non rispettoso del diritto di accesso agli atti stabilita dal Testo unico degli enti locali e dal regolamento del consiglio comunale segnalo l’anomalo comportamento che ha già dei precedenti non edificanti, la invito a intervenire in relazione a ciò che le disposizioni legislative le consentono». A questo punto la Prefettura andrà a sollecitare l’ente comunale affinché tutti i documenti vengano messi a disposizione della consigliera. Va ricordato come già in passato la minoranza si sia dovuta rivolgere alla prefettura per denunciare la difficoltà incontrata nell’accesso agli atti. Nel frattempo gli uffici comunali hanno fatto sapere che sono in attesa della documentazione sulla rendicontazione e che in merito alle procedure per la concessione e l’erogazione di finanziamenti e contributi non viene fissato un termine entro cui il beneficiario dovrebbe presentare la rendicontazione.