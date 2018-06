Spettacolo Frecce Tricolori grande folla sul lungomare anche per le prove

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Il vero spettacolo è domenica, ma già alle prime prove è tutto esaurito sul lungomare di Pesaro per le Frecce Tricolori.Ai primi rumori di aeroplani in cielo, infatti, si è subito affollato l’intero lungomare ed in particolare piazzale della Libertà. Tutti naso all’insù ad ammirare le evoluzioni, emozionanti da vedere anche senza le scie colorati. Tricolori, appunto: appuntamento a domenica.