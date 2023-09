SAN BENEDETTO Prosegue la sanità a gettone. Rinnovati i contratti alla cooperativa che mette a disposizione medici per i Pronto soccorso dell’Ast di Ascoli. Rimane il problema della carenza di personale che non viene risolto ma si procede con interventi spot e all’orizzonte ci sarebbe un altro medico con la valigia in mano per quanto riguarda l’emergenza sambenedettese.

Con determina n. 702 l’Ast di Ascoli ha rinnovato alla cooperativa Novamedica, società onlus di Bologna, il contratto non per i soliti 24 mesi ma questa volta 12, per una cifra complessiva di 2.673.000 euro a decorrere dal 1 ottobre fino al 30 settembre 2024. Sono previsti 30 turni che saranno prestati all’ospedale Mazzoni di Ascoli e 135 turni al Madonna del Soccorso e ciascun turno costerà 1.350 euro. La cooperativa felsinea mette a disposizione medici per i turni in Pronto soccorso dove intervengono essenzialmente per i codici bianchi e verdi. La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è di competenza dell’Ast di Ascoli attraverso il primario dei Pronto soccorso Giuseppina Petrelli.

Fenomeno cooperative

Quello di attingere dalle cooperative è un fenomeno che ha preso piede soprattutto negli ultimi anni per far fronte alla continua carenza di personale un po’ in tutti i reparti, ma in particolare presso i Pronto soccorso, dove gli accessi sono sempre più alti, mentre medici e infermieri sono sempre in numero insufficiente. Risale a qualche mese fa la decisione di una dottoressa del Pronto soccorso di abbandonare il camice e il ruolo di prima linea nell’emergenza per indossare i panni del medico di famiglia. Continua così la fuga di medici dal Pronto soccorso sambenedettese e nelle prossime settimane un altro specialista dell’emergenza sarebbe pronto a trasferirsi in un nosocomio del vicino Abruzzo.