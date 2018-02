Ladri di auto ancora â€‹scatenati: nel mirino finiscono due Audi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Due Audi nel mirino dei ladri. Blitz notturno dei malviventi che, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno colpito a Grottammare in due diverse zone prendendo di mira delle Audi. Nell’area del Paese Alto hanno tentato di rubare un’Audi A4 station wagon posteggiata sotto l’abitazione del proprietario.L’uomo ieri mattina è uscito di casa ed ha trovato i vetri completamente abbassati e il nottolino della serratura seriamente danneggiato. Anche il bagagliaio era aperto. Probabilmente i malviventi non sono riusciti a manomettere la centralina o forse sono stati disturbati durante l’azione fatto sta che hanno lasciato l’auto e se ne sono andati.La vicenda è comunque stata segnalata ai carabinieri della stazione di Grottammare. Un’altra Audi è invece stata colpita sul lungomare. Si tratta di una A6 posteggiata in viale De Gasperi. I malviventi hanno spaccato un vetro e rubato oggetti all’interno. Tra le cose portate via un marsupio con documenti ed effetti personali. Anche in questo caso furto e danneggiamento sono stati denunciati ai militari dell’Arma che hanno raccolto tutti gli elementi necessari.