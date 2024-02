ASCOLI Cantiere che vai, ordinanza che trovi. Ma affiorano inevitabilmente anche criticità per la sosta dei residenti e dei fruitori del centro storico. Troppe auto e cantieri in costante lievitazione che hanno ora richiesto, a fronte delle numerose segnalazioni di cittadini riguardo auto parcheggiate ovunque e comunque, tutta una serie di provvedimenti-tampone.

Ed ecco, quindi, sono scattate nuove soluzioni per la sosta dei residenti, a fronte di nuovi lavori al via, in piazza San Tommaso (con una condivisione opportunamente separata del giardino dell’asilo nido), in tutta la zona di Porta Romana sistematicamente assediata da veicoli sia in piazza di Cecco che nella vicina via Angelini e ora anche sul Lungo Castellano per l’avvio del cantiere della nuova pista ciclabile, su via Marconi con la regolamentazione della sosta e anche una rimodulazione in arrivo in piazza Immacolata. Queste le mosse dell’Arengo sulla scacchiera per rendere vivibili alcune zone. E la misura principale messa in campo in queste sei zone da tutelare è quella della creazione di stalli a disco orario (60 minuti) fino alle 18 e, dopo quell’orario, spazio soltanto ai residenti. Mentre, parallelamente, grazie alla riorganizzazione della polizia locale per potenziare controlli e, dove necessario, elevare anche le multe.



I nuovi stalli



Una vera e propria soluzione-tampone complessa è quella che l’Arengo, attraverso il comando della polizia locale in raccordo con il sindaco Marco Fioravanti e vice sindaco Giovanni Silvestri, ha messo in campo in quella che soprattutto la sera, finora si trasformava in una sorta di giungla urbana. In questo caso si è deciso di istituire nuovi spazi riservati alla sosta dei residenti con modifica alla viabilità in piazza Cecco d’Ascoli e via Angelini: sul lato sud di piazza Cecco d’Ascoli e via Angelini, a partire dalla rampa di accesso alla chiesa del Ss. Crocifisso fino all’attraversamento pedonale posto in corrispondenza della farmacia Fortuna potranno sostare gratuitamente per 60 minuti tutti i cittadini, nei giorni lavorativi, delle 8 alle 18, mentre dalle 18 alle 8 (giorni lavorativi) e per l’intera giornata (nei giorni festivi) la sosta è riservata ai residenti in possesso dei permessi per la Ztl 1,2,3. Sul lato nord di piazza di Cecco tra lo “stop” vicino all’auditorium San Leonardo e il civico 5 di viale Treviri. E ancora altri divieti di sosta in altre vie della zona. Sosta regolamentata nel tratto corrispondente alle vetrine della macelleria Civilotti dalle 8 alle 18 (giorni lavorativi) si sosterà per carico-scarico merci per 30 minuti e quindi solo per i residenti dalle 18 in poi e nei festivi. In piazza San Tommaso, come detto, a seguito dell’eliminazione di posteggi per esigenze di cantiere e di lamentele da parte dei residenti, l’amministrazione comunale ha deciso di dividere fisicamente il giardino dell’asilo nido destinando metà area agli abitanti della zona con regolare permesso. Fino al 6 maggio (salvo proroghe) è stata istituita un'area di sosta riservata ai residenti della Ztl 1,2,3 all’interno del cortile, previa separazione degli spazi destinati a parcheggio dall’area residuale di pertinenza dell'istituto.



La ciclabile



Infine, proprio in questi giorni è scattata anche l’ordinanza per il Lungo Castellano, con lavori per la pista ciclopedonale che va a costeggiare il torrente. Nella prima parte, fino ad aprile si andrà a ritoccare la viabilità, poi la sosta. Istituiti degli stalli per la sosta anche sul lato sinistro di via Marconi provenendo dalla stazione, sempre con disco orario fino alle 18 e poi spazio ai residenti. In arrivo la regolamentazione in due dell’area davanti alla chiesa: una parte riservata ai pedoni e l’altra per gli automobilisti.