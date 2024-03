ASCOLI Il centrodestra ha chiuso il cerchio alle elezioni comunali. Marco Fioravanti si ricandida e sarà sostenuto da otto liste. Questo pomeriggio alle 17 al palasport di Monticelli ufficializzerà la sua (scontata) ricandidatura. L’obiettivo è di vincere al primo turno.

La lista del sindaco

La lista dove si concentra la maggiore attenzione è quella del sindaco che potrebbe drenare voti ai partiti tradizionali. Ci saranno l’avvocata Anna Grazia Di Nicola, Gino Cacciatori, i consiglieri uscenti Alessandro Bono e Laura Trontini. Per quanto riguarda i partiti, Forza Italia tornerà ed esibire il suo simbolo puntando sull’assessora Donatella Ferretti, l’ex assessore Claudio Travanti, Alessandro Filiaggi mentre sono in corso trattative con un noto avvocato. Probabile l’addio di Piero Celani, entrato in consiglio comunale nel lontano 1995, così come quello di Alessio Pagliacci. Fratelli d’Italia riproporrà l’assessore Marco Cardinelli, i consiglieri uscenti Daniela Massi, Francesca Pantaloni, Marika Ascarini e Vincenzo Mancini, Barbara Pennacchietti (braccio destro di Guido Castelli), il medico Claudio Damiani ed Etta Cesari. Anche la Lega riconferma il suo pacchetto composto dagli assessori uscenti Dario Corradetti, Nico Stallone, Monia Vallesi, dai consiglieri Mauro Agostini, Luca Cappelli, Patrizia Petracci e Alessio Rosa. In lista anche l’ex assessora Michela Fortuna ed Enrico Angelini Marinucci (figlio della caposestiera di Sant’Emidio Mariangela Gasparrini) mentre il rebus maggiore riguarda la ricandidatura di Monica Acciarri.

APPROFONDIMENTI LA SENTENZA Il giudice dà ragione all’Ast Ascoli: respinto il ricorso su incarichi di funzione e coordinamenti. Oggi sit in all'ospedale Mazzoni IL PIANO Ascoli, laser scanner e georadar in azione: mappa delle tubazioni per stanare le perdite senza dover scavare

In base ad un accordo fra alleati del centrodestra, chi ricopre incarichi istituzionali come la consigliera regionale del Carroccio, non dovrebbe candidarsi alle elezioni comunali ma in passato esistono già precedenti come quello di Umberto Trenta. Il patto sarà rispettato o sarà carta straccia? La lista civica Per Ascoli si unisce a Noi Moderati diventando Noi Moderati per Ascoli. Ci saranno la prof Manuela Di Micco (sorella di Massimiliano), l’allenatore Stefano Filippini, Gianluca Mannocchi (cognato di Stallone), Laura Melosso (zia del cavaliere Lorenzo), l’ex calciatore Rossano Tarli.

Le civiche

Cuore di Ascoli candiderà gli amministratori uscenti Massimiliano Brugni, Piera Seghetti, Elena Stipa ai quali si aggiungeranno la dottoressa Giovanna Cameli (ex assessora alla pubblica istruzione) e il presidente del Consorzio turistico dei Monti Gemelli, Enzo Lori, la commercialista Beatrice De Angelis e Anastasia Angelini (ex Partito democratico). Forza Ascoli, creatura di Gianni Silvestri, vuole puntare su Fernando Manes proveniente da Azione, sull’ex assessore Francesco Viscione, la prof Stella Origlia di Italia Viva. Contatti in corso con l’assessora alla qualità della vita, Luisa Volponi. Infine Pensiero Popolare Piceno, che cinque anni fa appoggiò il candidato sindaco Piero Celani , oltre ai fratelli Gino e Attilio Lattanzi proporrà Andrea Ubaldi, amministratore di condominio.