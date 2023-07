ASCOLI - È stata rinnovata la collaborazione tra l’azienda vitivinicola Velenosi di Ascoli e il centro diurno per l’autismo L’Orto di Paolo. Gli utenti della struttura hanno attivamente partecipato alla vendemmia svoltasi nei vigneti dell’azienda picena. L’iniziativa è frutto del progetto solidale promosso dalla cantina Velenosi per sostenere le attività inclusive del centro.

Da questo straordinario connubio nelle passate edizioni sono nati speciali vini come il Falerio doc, il Falerio Pecorino Doc e il Rosso Piceno Superiore Doc. Il ricavato della vendita di queste bottiglie è stato interamente devoluto al centro diurno. Come spiega Angela Piotti Velenosi «quando mi è stata proposta questa opportunità, ho pensato che qualcosa si poteva fare. Ogni volta i ragazzi sono sempre più felici e aspettano quel giorno. Qui c’è il loro lavoro e la loro semplicità. A breve ripartiremo con la nuova annata con il nostro bianco e il nostro rosso de L’Orto di Paolo. Lo facciamo perché più sensibilizziamo l’opinione pubblica, più faremo qualcosa per loro e inserire questi ragazzi nel quotidiano».

«Questo è il vero progetto sociale dove al centro c’è il ragazzo. L’Orto di Paolo ha capito tutto questo e ogni giorno è sul campo per fare un passo in avanti. Si tratta di un processo lungo, ma questi soldi sono un vero investimento per la città. Per guardare al futuro, tutti devono avere le stesse possibilità - aggiunge il sindaco Marco Fioravanti. - In un momento nel quale le aziende agricole sono messe a dura prova, qui si dimostrano sensibilità e responsabilità sociale. Donare con gratuità è un investimento per il futuro, il benessere sociale è fondamentale». Mirko Loreti, direttore di Pagefha, conclude: «In dieci minuti l’azienda Velenosi ha capito l’importanza del progetto. Vogliamo inserire qualche nostro ragazzo nell’organico dell’azienda e questi soldi saranno investiti per diversi progetti, tra i quali la trasformazione dei prodotti che coltiviamo. L’azienda ha mostrato molta sensibilità».