ASCOLI Si “scaldano” le ruspe per avviare, già dalla prossima settimana, una nuova ondata di lavori per la riqualificazione della rete stradale e viaria in città e nelle frazioni. Un investimento complessivo di 2,7 milioni di euro, finanziati con specifico mutuo, che andranno a restituire sicurezza e decoro in circa 20 vie e arterie stradali sul territorio comunale. Una pianificazione messa a punto dal sindaco Marco Fioravanti insieme all’assessore ai Lavori pubblici Marco Cardinelli per integrare ulteriormente le precedenti serie di interventi sulla rete viaria cittadina, in tutti i quartieri e le frazioni, in due fasi, già finanziati e realizzati per un investimento complessivo di oltre 5 milioni. Ma sul block notes di sindaco e assessore mancavano all’appello altre zone ed ora si coglierà l’occasione per integrare con questi nuovi cantieri stradali in base a una serie di priorità che saranno successivamente integrati man mano anche con una successiva pianificazione. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere più efficiente, decorosa e sicura la rete dei collegamenti urbani ed extraurbani.

Nuovi cantieri stradali

Partiranno già dalla prossima settimana e nei giorni successivi i circa 20 interventi già appaltati e programmati dal primo cittadino e l’assessore Cardinelli per riqualificare, in questa fase, altre vie e strade sia nei principali quartieri che in alcune frazioni. Per quanto riguarda i principali lavori previsti, il cantiere più a ridosso del centro e anche di una certa importanza è quello che riguarderà la riqualificazione di viale Vellei e anche il ponte nuovo di Campo Parignano, andando, quindi, a migliorare l’immagine della zona raccordandosi con i recenti lavori effettuati sul vicino Lungo Tronto. A Porta Maggiore, invece, si andrà a riqualificare via Cola d’Amatrice che collega via Fermo con via Mari, in una zona nevralgica del quartiere. Si apriranno altri cantieri anche su via Verdi, nel tratto verso la chiesa di San Giacomo della Marca, per poi andare a intervenire anche su altre 4-5 vie limitrofe, nella stessa zona. Non mancheranno lavori anche nel popoloso quartiere di Monticelli dove, in particolare, si andrà ad intervenire per la sistemazione stradale in tutto il tratto tra largo delle Camelie e largo dei Tigli, interessando quindi anche la parte conclusiva, verso est, di viale dei Platani per tutta quella zona che poi va a ricollegarsi con l’area dove si andrà a realizzare anche il punto Ecomobility. Sempre nell’ambito di questa nuova ondata di interventi, si andranno ad avviare anche lavori resisi necessari su alcune strade extra-urbane danneggiate da frane o dissesti, tra qui quelle di Valle Fiorana e Fonte di Campo. Altri cantieri, invece, riguarderanno lavori per riqualificare vie e strade più piccole ma che necessitano di una riqualificazione sia sul territorio urbano che in quello extraurbano.

La rete stradale

Questo ulteriore piano di interventi per risistemare la rete viaria e stradale della città, per un investimento complessivo di 2,7 milioni di euro, rappresenta una integrazione e implementazione delle altre due fasi precedenti di appalto dei lavori stradali per intervenire su altre decine di vie e strade della città e nelle frazioni, investendo in questo caso oltre 5 milioni di euro. A cui si aggiungono altri 700mila euro previsti nel Piano opere pubbliche per altre manutenzioni straordinarie delle strade. Con l’amministrazione comunale che intende programmare ulteriori interventi. A completare la strategia sul fronte della rete stradale, si inserisce ora anche l’avvio del cantiere, entro marzo, per la realizzazione del nuovo ponte tra Monticelli e Castagneti.