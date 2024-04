ASCOLI È stato un approccio quasi timoroso, con i primi automobilisti a transitare, nella mattinata di ieri, quasi guardandosi intorno per capire se sarebbe stato possibile transitare, dopo due anni, su corso Trieste oppure no. Ed ha fatto un certo effetto tornare a vedere i flussi veicolari lungo quell’arteria trasformata in cantiere nel giugno del 2022 e ora riqualificata e riaperta.

L’impatto è stato quasi quello di non voler intaccare subito, con gas di scarico e colonne di auto, questo corso ridisegnato dall’Arengo in maniera elegante e decorosa. Una giornata che ha rappresentato il primo giorno di attivazione, dalle 20.30 di ieri sera e fino alle 7.30 di oggi, dell’annunciato varco elettronico spostato tra piazza Roma e via XX Settembre, parallelamente a quello spostato da via Bonaccorsi a via Afranio in zona ex Carisap.

Inizia, dunque, con un mese di sperimentazione richiesto obbligatoriamente dal Ministero competente, la nuova fase di corso Trieste dal punto di vista della viabilità. Una viabilità caratterizzata dallo stop serale e notturno alla sosta selvaggia, con le telecamere pronte a riprendere i trasgressori, e una maggiore vivibilità e possibilità di parcheggiare per i residenti. Con quello che, ordinanza alla mano, rappresenta un ampliamento delle zone a traffico limitato del centro storico.

Varchi e permessi

Cosa cambierà, da questo momento per gli automobilisti ascolani per l’attraversamento del centro? Il punto fermo è che, con il varco di piazza Roma spento dalle 7.30 alle 20.30, in quella fascia oraria tutti possono ora transitare liberamente lungo corso Trieste. Con una ulteriore novità: la possibilità di transitare anche verso la zona ex Carisap per poi riscendere su via Sacconi. Tutto lo scenario cambierà, invece, nella fascia serale, ovvero quando dalle 20.30 soltanto i residenti e gli autorizzati con regolare permesso potranno attraversare in auto il corso e sostare liberamente. Un modo per frenare o disinnescare il fenomeno della sosta selvaggia che ha continuato ad invadere il corso, seppure parzialmente, anche durante le varie fasi del cantiere, consentendo quindi a chi abita in centro di trovare con maggiore facilità un parcheggio al momento del ritorno a casa. Per tanti automobilisti, dunque, sarà importante guardare l’orologio prima di avventurarsi, ad una certa ora, lungo il corso. Intanto, sempre sul fronte della viabilità nella zona del centro, da ieri sono scattate diverse modifiche alla viabilità per consentire l’asfaltatura di piazza Giacomini.

Il mercato

La riapertura di corso Trieste, dopo la prolungata chiusura, avrà anche l’effetto di riportare alla base il mercato ambulante di piazza Roma, così come in passato, Questo perché le bancarelle che erano state spostate in largo Crivelli - per alleggerire il traffico consentendo manovre ed inversioni in piazza Roma a fronte del corso chiuso – ora torneranno alle origini, ovvero proprio su piazza Roma, considerando che la riapertura di corso Trieste a tutti gli automobilisti nella fascia diurna e, quindi, anche durante il mercato ambulante, consentirà questo nuovo spostamento.