ASCOLI - Un doppio incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sul raccordo autostradale dell’A14, meglio conosciuto come Superstrada Ascoli-Mare. Dopo la galleria di Marino del Tronto, un automobilista distratto, diretto verso il centro, non si è accorto della deviazione del traffico sull’altra carreggiata a causa di alcuni lavori per la sostituzione dei guardrail. Si è andato a schiantare contro le transenne e ha trascinato paletti e altro materiale stradale posto per segnalare il pericolo.



I detriti



Purtroppo alcuni di questi detriti scagliati ad alta velocità sono andati a fine nell’altra carreggiata in direzione Mare andando purtroppo a colpire due automobili che in quel momento stavano transitando provocando danni pesanti alle carrozzerie e lievi feriti ai conducenti. A causa dell’incidente si sono inevitabilmente formate code in entrambi le carreggiate. E purtroppo proprio a causa di queste lunghe file, in attesa dell’arrivo degli agenti della polizia stradale, si è verificato qualche minuto più tardi un tamponamento fra due auto.



I soccorsi



Sul posto, poco dopo, sono giunte due ambulanze dell’ospedale Mazzoni che hanno provveduto a trasportare al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni l’autore del primo incidente. le sue condizioni di salite non sono gravi. Gli altri automobilisti (quelli dei detriti) sono stati medicati e anche per loro non ci sono pericoli per la vita. La distrazione e la presenza dei cantieri sull’Ascoli-Mare rappresentano una miscela che può esplodere da un momento all’altro. Con conseguenze molto gravi.