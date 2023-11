ASCOLI - A.A.A. vendonsi fabbricati e terreni comunali. L’Arengo, dopo aver approvato il piano delle alienazioni di beni che non intende utilizzare, prepara ora il bando per l’asta pubblica per ricercare i potenziali acquirenti. Sono 15 le schede, comprensive di prezzi, che riguardano edifici e aree che si vorrebbero cedere.

E se la maggior parte dei beni è già passata attraverso precedenti tentativi di vendita, la novità del 2023 è rappresentata dall’immobile dell’ente che fino a un anno fa ospitava la sede della cooperativa Ama Aquilone (che ora gestisce l’attività terapeutiche per persone con dipendenze nella nuova sede a Piagge), all’asta per un prezzo base di 230mila euro.



Nell’elenco delle alienazioni 2023, invece, ormai non figura più Palazzo Guiderocchi per il quale si è ora deciso di procedere alla sua trasformazione in un hotel a 5 stelle con apposita procedura. Quello del bando per l’alienazione di questi 15 beni, tra l’altro, è un passaggio che viaggia parallelamente a tutto il discorso che l’Arengo ha avviato con l’Agenzia del demanio per un ampio accordo di permute di immobili e aree da rifunzionalizzare e valorizzare che tornerà il 15 novembre all’attenzione del consiglio comunale.



Nell’elenco dei 15 beni comunali, predisposto dagli uffici comunali su indirizzo del sindaco Marco Fioravanti in condivisione con l’assessore al patrimonio Dario Corradetti, che saranno messi in vendita, figura l’edificio ex Ama Aquilone a Valle Orta di Appignano, costituito da un immobile principale di circa 300 metri quadrati, da 2 spazi annessi di circa 150 metri quadrati e da un portico di circa 100 metri quadrati. Il prezzo a base d’asta è di 230mila euro. Altro immobile importante che ormai da diversi anni è inserito nell’elenco dei beni in vendita, è il fabbricato che accoglie la multisala cinematografica Odeon, in viale Federici, con un volume complessivo di 8.500 metri cubi e un prezzo a base d’asta di 583.200 euro. Ma si tratta di un edificio con vincolo alla destinazione attuale e quindi che continuerebbe ad ospitare questo tipo di attività.

Gli altri edifici in elenco sono: il negozio “ex Bracchetti” in via Rigantè ad Ascoli, prezzo a base d’asta di 43.740 euro; l’appartamento “ex Laudi” in via Rigantè ad Ascoli, prezzo a base d’asta di 200mila euro; l’ex scuola a Pianaccerro, prezzo a base d’asta di 14.580 euro; il fabbricato “ex Nomadi” a Valleorta di Appignano, prezzo a base d’asta di 72.900 euro; un’area a Poggio di Bretta, prezzo a base d’asta di 4.738,50 euro; un frustolo di terreno ex strada a Marino del Tronto (Zona Industriale Coalac), con prezzo a base d’asta di 10.570,50 euro; il fabbricato “ex Di Pancrazio” a Valleorta di Appignano, con prezzo a base d’asta di 32.805 euro; l’ex Casa Galanti, nel quartiere di Monticelli ad Ascoli, prezzo a base d’asta di 72mila euro; un terreno agricolo ad Appignano in località Valle Chifenti, prezzo a base d’asta di 18.000 euro; una porzione ex strada Piceno Aprutina in località “Lu Battente”, prezzo a base d’asta di 4mila euro; un’area a Villa S. Antonio, prezzo a base d’asta di 15.750 euro; un frustolo di terreno ad Appignano, prezzo base di 14mila euro e un frustolo di terreno in località Casette di Castel Trosino, prezzo base di 2.500 euro. Si tratterà, ora, di capire se arriveranno offerte per l’acquisizione di qualcuno di questi beni che l’Arengo non intende utilizzare.