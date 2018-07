Xmasters saluta Senigallia Che duelli nel triathlon con Rosolino e Mattera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Gran finale con vip per il Triathlon che ha visto gareggiare Massimiliano Rosolino e Justine Mattera. Dopo la prova si sono concessi ai fan per qualche selfie. Sono state loro le star dell’ultimo giorno dei Deejay XMasters, al cui interno è stata organizzata anche la gara di Triathlon. Una domenica di spettacolo proseguita anche nel pomeriggio nel villaggio allestito sulla spiaggia del lungomare Mameli tra evoluzioni e poi il gran finale di Miss B Side. Il migliore lato B.Un altro successo portato a casa per lo staff tra le lamentele che non sono mancate nemmeno quest’anno. Troppo impattante per i cittadini sul versante della viabilità. Ieri le lamentele sono state più contenute rispetto a sabato da parte degli automobilisti, ma non sono mancate. Le chiusure sono state più brevi, infatti alle 11 la circolazione è stata interamente ripristinata. Non è sempre facile riuscire a calibrare un evento dalla portata nazionale come i Deejay XMasters con il contesto urbano. Il carattere vincente della manifestazione è anche quello di svolgersi dentro la città e non in un luogo isolato ma in mezzo alla gente. Nel tardo pomeriggio di sabato un altro incidente. Un ragazzo si è lussato una spalla alla Obstacle Race, una sorta di corsa ad ostacoli. Una caduta al Triathlon, solo abrasioni. Soccorso dal personale della Cri.