SIROLO - Addio a Giuseppe Chiucconi, autentico lupo di mare. Classe ‘34, il gigante buono, volto storico di spiaggia Urbani, si è arreso al peso degli anni. Era conosciuto da tutti come Peppe de Chiuccò o “El bello” per via dell’aspetto piacente. Per qualche tempo aveva gestito un negozio di calzature, la sua grande passione era però il mare.

Abile pescatore e nuotatore, presenza fissa nel capanno dei sub, è stato spesso il trionfatore della Strapatanata, la gara fra barche a remi che si disputa ancora oggi a Sirolo. Donatore Avis, di animo buono e generoso, mai uno screzio o una lite con qualcuno, una persona speciale che resterà nel cuore dei sirolesi. A darne notizia ieri su Facebook sono stati gli amministratori di “Sei de Scirolo se..”, il gruppo nato per ricordare storia e personaggi locali attraverso la pubblicazione di aneddoti e foto, tra cui quella che ritrae Peppe a petto nudo durante gli scavi per realizzare i capanni ad Urbani.

«Una vita dedicata al mare»

«Figura di riferimento di Sirolo e della sua spiaggia. Peppe lascia un grande vuoto tra tutti noi, tra gli amici, ma anche tra i turisti che da quasi 90 anni lo hanno visto lì». Toccanti anche le parole del prof. Alvaro Belli: «Persona buona, sempre disponibile con tutti, una vita dedicata al mare, diverse generazioni sono salite sulle sue spalle per fare un tuffo. Unica consolazione per chi lo conosceva è che ora ritroverà la sua Anna e i suoi grandi amici Giorgio, Gigio, Fernà e sicuramente costruiranno una barca per navigare nei cieli infiniti».