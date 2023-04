SERRA SAN QUIRICO - Era uscito di casa il giorno di Pasqua, verso le 12, per andare nell’orto. Ma è sparito. Dieci ore di ansia per una famiglia di Serra San Quirico che aveva anche lanciato l’allarme sui social: si sono attivate le squadre di volontari e soccorritori della Protezione civile per le ricerche, che purtroppo si sono concluse nella tarda serata di Pasqua con il peggiore epilogo.

Il corpo senza vita di Domenico Ferretti, 86 anni, è stato rinvenuto in un terreno adiacente a quello della sua famiglia, ma in dislivello di circa un metro e mezzo. Inutili i soccorsi del 118 e dei carabinieri. Sembra sia stato colto da infarto. La salma è stata composta alla Casa del commiato Anibaldi-Pandolfi di Moie, l’ultimo saluto domani alle 10,30 nella chiesa del Cimitero di Serra San Quirico. Lascia la moglie Anita, i figli Enrico con Monja e Enrica con Emidio, le nipoti Helena con Alessandro e Alice. Un’intera comunità sotto choc si stringe a questa famiglia, molto nota e stimata.