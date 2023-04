Pusher giardiniere ad Ancona, nascondeva la cocaina da vendere in una fioriera. Denunciato 36enne

ANCONA - Non era un appassionato di giardinaggio, ma utilizzava una fioriera per nascondere la cocaina che poi vendeva a numerosi clienti di Ancona. Il continuo andirivieni da casa al vaso ha insospettito dli agenti della Squadra mobile, sezione antidroga, che da tempo controllavano l'uomo, un albanese di 36 anni.

Pusher giardiniere, nascondeva la cocaina in una fioriera

Proprio una seire di appostamenti davanti all'abitazione hanno confermato i sospetti: il 36enne utilizzava la fioriera per occultare la droga. Scattata la perquisizione, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 22 grammi di cocaina, mentre in casa hanno trovato un bilancino di precisone, alcuni ritagli di cellophane trasparente ed un paio di forbici, tutto materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

L'uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.