Lui vuole separarsi, lei (9 anni di meno) no e non lo fa uscire di casa: scoppia la lite in centro ad Ancona

ANCONA - Lui vuole separarsi, lei non lo accetta e non lo fa uscire di casa: scoppia la lite. Nel pomeriggio di ieri, a seguito di una richiesta di intervento da parte di un peruviano di 52 anni, gli operatori delle Squadre Volanti sono intervenuti in un'abitazione del centro storico di Ancona. Una volta sul posto hanno scoperto che tra i litiganti era ritornata la calma. I due venivano identificati come cittadini peruviani, la donna di circa 43 anni ed il compagno di 52 anni. Quest'ultimo riferiva agli agenti che l'intervento era stato richiesto perchè la sua compagna, dalla quale voleva separarsi in quanto per lui «la relazione sentimentale era terminata», non gli permetteva di lasciare l'appartamento.

La discussione

Ne era pertanto scaturita una discussione.

L'addio

I continui litigi, ormai divenuti abituali, erano la causa della fine del suo rapporto con lei. La donna confermava il suo rifiuto a quella separazione, in quanto non accettava «che il compagno la lasciasse». Riferiva che la controversia verbale «non era sfociata nè in minacce né in violenze fisiche».

Da accertamenti gli agenti hanno appurato che in passato vi erano stati altri interventi da parte delle Forze dell'ordine per i medesimi motivi. L'uomo, dopo aver riempito dei borsoni con i propri indumenti ed effetti personali, ha lasciato l'appartamento in presenza degli agenti.