Scatta l’allarme al canile, gli animali messi in salvo. Principio d’incendio all’allevamento di Trecastelli

SENIGALLIA - Evacuato il canile di Senigallia dai vigili del fuoco che sono dovuti intervenire ieri mattina anche nell’allevamento di Trecastelli, sotto sequestro. Qui si è verificato un principio d’incendio al contatore, a seguito del quale è mancata la corrente elettrica. Un’emergenza nell’emergenza.

Tutti i cani sono stati messi in salvo dai pompieri e stanno bene. A Senigallia invece è stato evacuato il canile rifugio lungo l’Arceviese (nella foto), vicino alla caserma dei vigili del fuoco, che ospita anche un gattile. «Il canile è stato evacuato ad eccezione purtroppo di cinque gatti, imprendibili, che sono rimasti liberi in gattile con possibilità di andare in alto – spiegano i volontari dell’associazione Cuori pelosi in un post su Facebook -. È stata dura perché gli unici aggiornamenti ci arrivavano solo dai post su Facebook. Per il resto nessuno ci ha allertato. Fortunatamente il nostro amico Mauro Bedini, coordinatore fra i vigili del fuoco, alle 9,30 ci ha detto di evacuare». Sono stati quindi portati via sei cani e venti gatti, messi al sicuro mentre l’acqua piovana si accumulava.

«Nulla avremmo potuto senza l’immediato aiuto di Biagio’s group, di Lav e dei nostri volontari – prosegue l’associazione che gestisce la struttura -. Abbandonati a noi stessi, con l’amaro in bocca ma con l’immenso aiuto di chi ci vuole bene». L’acqua piovana si è infatti accumulata in fretta e Mauro Bedini, che spesso aiuta nel tempo libero il canile, ha pensato anche a loro in una giornata complicata come quella di ieri, facendoli evacuare. Tutti gli animali ospitati nella struttura, fatta eccezione per i cinque gatti che non c’è stato verso di portare via, sono stati messi al sicuro a casa di chi si reso disponibile ad ospitarli provvisoriamente. Nessun rischio per loro quindi che si sono anzi goduti una giornata di gita. Un diversivo dalle solite trascorse in canile, seppure sempre coccolati e accuditi con amore dai volontari e dalle volontarie.

