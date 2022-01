In quarantena 548 studenti del distretto sanitario, 366 sono i positivi. A Senigallia invece i contagiati sono 217

SENIGALLIA - Sono 548 gli studenti in quarantena nei comuni del Distretto sanitario di cui 366 positivi. Solo a Senigallia 313, di cui 217 positivi, non possono andare a scuola. Con le nuove regole entrate in vigore diminuiscono gli isolamenti. Il 27 dicembre, giorno del precedente report, gli studenti a casa erano complessivamente 369 di cui solo 154 positivi. Solo a Senigallia 235 di cui 96 positivi. Numeri più che raddoppiati in due settimane per i positivi.



Lunedì alle scuole superiori di Senigallia si contavano 108 studenti a casa di cui 96 positivi. Il 27 dicembre gli isolati erano 58 e tra questi 38 avevano il Covid. Alle medie si è passati dai 38 in quarantena ai 53 e dai 14 positivi ai 39. Lieve aumento anche per elementari e materne con 129 bambini a casa di cui 74 positivi, rispetto ai 124 con 51 con il Covid dell’ultima rilevazione. Infine per i bambini da zero a tre anni 23 sono in isolamento di cui 8 positivi mentre il 27 dicembre erano 15 con un solo positivo.



Per quanto riguarda le scuole sono i dati peggiori di sempre ma va considerato che molti studenti sono rimasti a casa dalle vacanze natalizie e quindi non hanno diffuso il virus in classe. Tra questi 20 positivi sono stati “scoperti” la mattina dell’Epifania con lo screening che ha preceduto il ritorno sui banchi di venerdì. Essendo asintomatici si sarebbero recati a scuola normalmente ma hanno deciso di sottoporsi allo screening gratuito, svolto dal Distretto sanitario e dal servizio di prevenzione nell’antistadio Bianchelli. Di 255 testati 20 sono risultati positivi e sono quindi stati messi in isolamento.

A Trecastelli si contano 81 studenti isolati di cui 47 positivi, a Ostra 57 con 34 positivi, a Corinaldo 33 con 21 positivi, ad Arcevia 22 in quarantena con 19 positivi a Ostra Vetere 16 con 11 positivi, a Castelleone di Suasa 12 sono rimasti a casa di cui 8 con il Covid, a Serra de’ Conti 11 di cui 8 con il Covid e a Barbara 3 di cui uno positivo.

