Santarelli all’attacco dei vertici Asur: «Non fanno nulla per salvare il Profili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Il sindaco di Fabriano alza la voce e attacca i vertici Asur colpevoli «di non fare nulla per salvare l’ospedale Profili». In primo piano il bando per la nomina del nuovo primario di Ortopedia e il possibile accorpamento di Ortopedia con Otorino. «Tutti gli impegni che il direttore generale, Alessandro Marini, e la direttrice sanitaria, Nadia Storti, si erano assunti, mesi fa, di fronte al Presidente delle Marche, Luca Ceriscioli e ai sindaci dei Comuni che ospitano i tre ospedali dell’Area Vasta 2, Fabriano, Jesi e Senigallia, sono state, ad oggi, del tutto disattesi».