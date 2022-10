ROSORA - I ladri di galline sono tornati. Nessuna ironia, ma un vero e proprio furto consumato nel pollaio di una signora residente ad Angeli di Rosora. Ignoti si sono introdotti all’interno del cortile in pieno giorno, approfittando del fatto che l’aia adiacente al pollaio, sebbene recintata, non aveva lucchetti. Hanno portato via tre galline, risparmiandone una «ma solo perché in quel momento era entrata nel pollaio a deporre le uova», spiega la proprietaria abituata a chiudere a chiave il recinto verso le 18, all’imbrunire, quando le quattro gallinelle, autonomamente, si ritirano a dimora. «Ieri (domenica, ndr) quando sono andata a chiudere ne ho trovata solo una, ho cercato le altre tre dappertutto, ma non le ho più trovate». La proprietaria esclude che si siano allontanate da sole e che siano state preda di qualche animale come volpi o lupi: l’abitazione è in un condominio, non in una zona isolata. Eppure nessuno ha notato niente. «Non è tanto il valore, erano galline giovani, le avevo comprate ad agosto – conclude – ma ci ero affezionata. E io non ruberei mai a casa di altri. In vent’anni non era mai accaduto nulla di simile, sono cambiati in peggio i tempi. Chi ha fatto questo gesto è certamente più disperato di me, spero almeno che siano servite per le uova». La proprietaria, pur amareggiata, ha deciso di non sporgere denuncia.