Almeno dieci vittime dell’untore: «Ci ha trasmesso il virus dell’Hiv»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Almeno dieci segnalazioni da donne disperate. Tutte di età tra i 30 e i 40 anni e residenti nelle Marche, che hanno composto il numero messo a disposizione della Squadra mobile di Ancona per segnalare un loro precedente rapporto con Claudio Pinti e la contrazione del virus dell’Hiv. Da quando lo scorso 12 giugno è esploso il caso dell’untore, è con una media di una chiamata ogni cinque giorni che nuove presunte vittime si presentano come ex partner dell’autotrasportatore finito dietro le sbarre con l’accusa di lesioni volontarie gravissime. In tutto, sono una decina le donne che hanno chiesto aiuto agli investigatori della questura per metterli al corrente dell’infezione con il virus presumibilmente ereditato dall’indagato. La richiesta di contatto, sempre al telefono, è stata avviata dopo che le presunte vittime si sono sottoposte al test dell’Hiv, a seguito dell’arresto del 36enne nell’inchiesta coordinata dai pm Marco Pucilli e Irene Bilotta. Tutte le contagiate sarebbero state agganciate da Pinti tramite chat.