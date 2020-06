Il cuore grande di Laura si è fermato, una vita per il volontariato. Ostra Vetere in lacrime

OSTRA VETERE - La malattia ha fermato il cuore grande di Laura. È mancata ad appena cinquantasei anni, stroncata da un male incurabile, Laura Santini, conosciutissima in tutta Ostra Vetere per l’impegno nel volontariato. A partire dalla fine del 2019 le sue condizioni si erano fatte via via più critiche. Laura non ce l’ha fatta, lascia nel dolore il compagno Daniele, la sorella, un intero paese che oggi alle 16.30 si raccoglierà nel santuario di San Pasquale Baylon per un ultimo saluto.







Laura conosceva bene l’asprezza della sofferenza: due suoi fratelli sono morti immaturamente, lei stessa aveva già provato la malattia, ma aveva saputo trasferire sul campo la sua esperienza di vita, trasformandola in solidarietà grazie al lavoro totalizzante a favore delle onlus del paese. E adesso gli amici hanno voluto promuovere nel suo nome una raccolta di fondi con finalità benefiche: più esercizi del paese (il Bar Contini di Piazza della Libertà, la vicina «Pizza in Piazza», il ristorante L’Officina, il Circolo dello Sport, la Ferramenta Morsucci) fungeranno da punti di raccolta. Rolando Rossi veicola via web l’iniziativa con un promo struggente: «La nostra Laura aveva una grande dote: essere altruista. Così noi amici abbiamo pensato di seguire il suo esempio organizzando una raccolta fondi, il cui ricavato sarà destinato per il bene del nostro paese. Ci sono persone che esistono solo per fare del bene agli altri. Sono rare e preziose. Lo fanno senza mai aspettarsi nulla in cambio. Lo fanno perché stanno bene a far del bene. Persone che sembrano angeli perché hanno l’anima così pura e leggera che riescono a volare anche senza ali».



Via facebook il cordoglio di Ostra Vetere, dove non c’era persona che non conoscesse Laura:«Voglio ricordarti -scrive Giuliana- come quando ci incontravamo e avevi sempre il sorriso sulle labbra. L’ultima volta anche con le mascherine, a sorridere erano i tuoi occhi». © RIPRODUZIONE RISERVATA