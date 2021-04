Alfonsina vive la sua favola a 98 anni: è stata nominata da Mattarella Cavaliere della Repubblica

OSTRA VETERE - Alfonsina ha 98 anni, per 72 è stata titolare di una stazione di servizio e collaboratrice di una più strutturata impresa di famiglia: è cavaliere della Repubblica. Classe 1923, Alfonsina Brunetti Mondelci è un personaggio emblematico di Ostra Vetere e in particolare della frazione Pongelli, dove abita dopo una vita divisa fra famiglia e tanto lavoro. Quel distributore in funzione dagli anni Trenta è cessato solo nel 2020, e Alfonsina ne era ancora titolare. Vicenda emozionante, quella di Alfonsina.



Sua madre, di famiglia benestante, si era innamorata di uno dei lavoranti di casa e lo aveva sposato contro il volere dei genitori, fino a farlo accogliere in famiglia. Lei, piccola, avrebbe voluto studiare ma il padre, dedito all’amministrazione dei terreni, voleva che i figli seguissero la sua strada. E allora a 11 anni Andreina scappa: una rocambolesca fuga interrotta quando stava per salire sul treno per Napoli dove avrebbe voluto raggiungere la signora Cia Fornaroli, che villeggiava in estate a Ostra Vetere e poteva assicurarle un’istruzione: «Mio padre -ricorda oggi, lucidissima, Alfonsina- aveva terreni di proprietà e sosteneva che per i suoi figli istruirsi non fosse necessario; per me era un cruccio, il non poter proseguire la scuola mi faceva sentire inferiore».



Ecco allora che Alfonsina prova a fare da sola. E ci riesce, tanto che nel 1936 vince il «Premio di cultura fascista» (erano gli anni del regime). Poi, durante la guerra, l’impegno nell’aiutare i feriti nel passaggio del fronte, senza fare differenza fra partigiani e tedeschi. E nel ‘46 il matrimonio con Corrado Mondelci, che era partito come falegname ma aveva allargato il suo impegno assumendo la gestione della stazione di servizio Agip e avviando una ditta di combustibili. E Alfonsina sempre lì, infaticabile, nonostante i figli da crescere: il primogenito Luigi, pioniere dell’informatica e co-fondatore dell’Etnoteam Adriatica; Mariella, che è medico; Federico, concertista di fama internazionale, Rossini d’Oro e Marchigiano dell’Anno. Oggi Alfonsina si avvia ai 98 e nei giorni scorsi il Prefetto D’Acunto gli ha comunicato che il Presidente della Repubblica ha voluto onorarla con la nomina a Cavaliere.

