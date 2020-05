Stefano Bortone nuovo commissario: ​«Imprenditori in difficoltà, massima attenzione alle infiltrazioni»

OSIMO - Non solo un nuovo comandante di polizia locale, Osimo ha anche un nuovo dirigente della polizia di Stato. Dopo cinque mesi di reggenza da parte del sostituto commissario Agnese Marinelli, che ha traghettato gli uffici di piazza Marconi una volta trasferito a Rimini l’ex dirigente Giuseppe Todaro, è subentrato ora il nuovo commissario Stefano Bortone, 40 anni, pescarese. Ieri mattina è stato ricevuto in Municipio dalla giunta comunale, dal presidente del consiglio comunale, dal comandante della polizia locale Daniele Buscarini e dal presidente del Coni Marche Fabio Luna. Il neo dirigente Bortone viene da 5 anni alla Scuola Allievi della Polizia di Stato di Vibo Valentia, ma nel 2014 aveva svolto ad Ancona un tirocinio durante il corso di formazione per commissari, dunque conosce già le Marche.

«Sto cercando casa ad Osimo per vivere in prima persona la città, ha un bellissimo centro storico e i suoi cittadini con i quali ho già parlato mi hanno subito mostrato accoglienza» ha raccontato ieri il commissario presentandosi alla città. «Arrivo in un momento storico delicato per il Covid, il nostro -continua il dirigente di polizia- sarà un contributo massimale contemperando le esigenze di tutti, facilitando la ripresa ma nel rispetto della legge e del distanziamento sociale». Per questo con la Questura ha già parlato dei primi interventi da fare: «Avremo attenzione verso il mondo dell’imprenditoria per evitare che le difficoltà economiche attuali possano favorire le infiltrazioni mafiose» spiega Bortone, che ritiene poi «fondamentale il controllo del territorio, visto che già alcuni mi hanno evidenziato il problema dei furti in casa, ma avremo riguardo per tutti i luoghi sensibili, come la Basilica di Loreto e la riviera del Conero d’estate».

Il commissario proporrà anche lezioni di legalità e cyberbullismo nelle scuole e auspica «massima collaborazione con i cittadini, con tutte le forze dell’ordine e le istituzioni locali». Sull’organico a disposizione rivela che «è appena entrato un giovane agente e ci sono buone prospettive, anche per una nuova sede che il Comune sta individuando». Il sindaco Pugnaloni oltre a Bertone ieri ha ricevuto in Comune per la prima volta il nuovo Questore di Ancona Giancarlo Pallini, insediatosi il 24 febbraio. «Seppur partendo da punti diversi -ha detto il Questore- siamo tutti chiamati a lavorare per un unico obiettivo, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini».

