Piscina senza gestore: quattro offerte. Ma l’apertura è rinviata a fine estate

OSIMO - La piscina della Vescovara potrebbe riaprire da lunedì prossimo, ma manca il gestore. Se ieri l’Atletica Braccini ha riaperto la vicina pista di atletica, e potrebbero fare altrettanto in queste ore i gestori degli impianti accanto del tiro con l’arco, del tennis, della pesca sportiva e dello skatepark, la piscina invece resterà chiusa. Dal 25 maggio la legge ne permetterebbe la ripresa dell’attività ma il Comune aveva appena chiuso i termini del bando per la nuova gestione alla vigilia della pandemia.

Erano quattro le offerte arrivate, tra cui due osimane, compreso l’ultimo gestore, il Team Osimo Nuoto. Il Covid però ha bloccato tutto l’iter e la stazione unica appaltate della Provincia di Ancona non ha potuto convocare più la commissione tecnica per l’apertura delle buste e l’affidamento della gestione.

Negli ultimi giorni sia i collaboratori del Team Osimo Nuoto che temono di perdere l’impiego se cambierà gestione, sia gli utenti della piscina che hanno pagato abbonamenti annuali ma soprattutto le famiglie del gruppo dei disabili che trovano conforto nell’attività in acqua, hanno alzato la protesta chiedendo al Comune di riaprire quanto prima la struttura chiarendo che fine farà l’impianto, chi lo gestirà per i prossimi tre anni. Ieri il sindaco Pugnaloni, che è anche assessore allo sport, ha chiarito che «la stazione unica appaltate ci ha appena delegato la risoluzione dell’iter, il bando è confermato, ora convocheremo la commissione che aprirà le quattro offerte, valuterà l’aspetto tecnico e quello economico e poi farà l’affidamento». Solo che il Comune, che deve allestire la commissione, ha i propri funzionari e dirigenti impegnati in altre priorità dettate dall’emergenza Covid.

Dunque la commissione che deve decretare il gestore della piscina riuscirà a riunirsi non prima di inizio giugno. «Spero che nel giro di tre sedute riesca poi a fare l’affidamento accorciando i tempi, perché poi il Comune con i soldi dell’assicurazione dovrà ripristinare l’impianto solare danneggiato dalla tromba d’aria del luglio 2019 e apportare miglioramenti al piano sicurezza» ha riferito ieri Pugnaloni, secondo cui «l’impianto potrebbe anche riaprire direttamente a fine estate se non fosse possibile coniugare i lavori da 200mila euro con l’attività al suo interno».

Tuttavia Pugnaloni assicura che «ci occuperemo del gruppo disabili. Il nuovo gestore dovrà prevedere i loro corsi come è successo finora e nel frattempo che la struttura è chiusa proveremo a coinvolgere la piscina privata di Campocavallo». Infine ieri Valter Matassoli del Volley Osimo ha inviato al Comune un protocollo di sicurezza per poter riprendere dal 25 maggio l’attività giovanile al PalaBellini, ma il sindaco frena: «Bene il loro protocollo, ma bisogna aspettare quello della Federazione di competenza validato da Coni e Cts, niente fughe in avanti».

